Vídeo: incêndio deixa fábrica de papelão destruída em Manaus

Manaus- Na manhã desta segunda-feira (23), um incêndio destruiu uma loja de papelão localizada na rua Barão de Indaiá, Parque das Laranjeiras, zona Centro-Sul de Manaus.

A equipe do Batalhão de Corpo de Bombeiros foi acionada pela população por volta das 6h40 da manhã, por conta da grande cortina de fumaça e ameaça de espalhar pelas casas próximas ao incêndio.

Na ocorrência ninguém ficou ferido, pois a equipe conseguiu conter as chamas antes do desabamento da estrutura da fábrica. A suspeita é que um curto circuito tenha iniciado com as chamas do incêndio.

Assista à reportagem da TV Em Tempo:

Assista a reportagem | Autor: Reportagem TV Em Tempo

Texto Web: Bruna Oliveira