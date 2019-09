Governo do Amazonas incentiva modernização da agricultura familiar

Presidente Figueredo- Na última sexta-feira (20), o Fundo de Promoção Social e Erradicação da Pobreza (FPS), do Governo do Estado do Amazonas, entregou R$ 198 mil em equipamentos agrícolas para três associações do setor primário que desenvolvem um projeto de agricultura familiar no município de Presidente Figueiredo.

A OSC contemplada é a Associação Comunitária Rio Taboca, que recebeu o incentivo de R$ 198 mil para compra de equipamentos, entre eles, um trator agrícola, grade aradora intermediária com 14 discos, roçadeira hidráulica deslocável e plaina frontal agrícola

Para a secretária Executiva do Fundo de Promoção Social e Erradicação da Pobreza (FPS), Kathelen Santos, o projeto da Associação vai levar grandes melhorias para o trabalhador rural. “Ao analisar o projeto da comunidade ficamos muito felizes porque é um projeto que atende a todos os objetivos do Fundo de Promoção Social, que é gerar emprego e renda e melhorar a vida do cidadão no campo”, completou a secretária.

“Eu tenho acompanhado o trabalho que o FPS tem feito a pedido do governador Wilson Lima e tenho percebido o quão importante são esses equipamentos para essas comunidades”, disse o secretário de Estado da Produção Rural, Petrucio Magalhães.

Com o fomento, cerca de 480 pessoas que possuem a agricultura como fonte de renda serão beneficiadas. A aquisição dos equipamentos agrícolas irá agilizar o escoamento da produção, diminuir o tempo de preparo da terra e aumentar a renda das famílias, por meio de produção de banana, cupuaçu, cana-de-açúcar, coco, farinha, goma, tucupi, laranja, limão, macaxeira, pupunha, pimenta de cheiro e criação de aves caipiras de corte suíno, que são comercializadas no município de Presidente Figueiredo e em feiras de Manaus.

Associação

Localizada na rodovia BR-174, Km 185, ramal da Nona, Km 3,5, a 81 quilômetros da sede do município de Presidente Figueiredo, a Associação Comunitária Rio Taboca foi fundada, em 23 de junho de 2003, reunindo associados que buscavam melhorias na educação, produção, escoamento e comercialização da agricultura familiar.

