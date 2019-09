Manaus sediará jornada de oração pela Amazônia

Manaus - Com objetivo de orar pela proteção da Floresta Amazônica e exercitar a fé por meio da união entre as pessoas, Manaus irá sediar, nos dias 5 e 6 de outubro, a 75ª Maratona da Divina Misericórdia. O evento com entrada gratuita acontece a partir das 8 horas, no Parque Municipal do Mindu (rua Perimetral, s/n - Parque Dez de Novembro), e deverá reunir centenas de participantes.

A jornada de oração e de música devocional será conduzida por monges da Ordem Graça Misericórdia – organização religiosa cristã, ecumênica e autônoma, sem vínculo com qualquer religião instituída - e terá a participação do Grupo Musical Divina Madre.



“Atualmente a humanidade vive certa desconexão com Deus e, com isso, tem perdido também o respeito e a reverência à natureza, que é templo de Sua Criação. Em contrapartida, pessoas do mundo inteiro estão sentido o impulso de orar pela vida no planeta. Queremos ressaltar a importância dessa prática e mostrar que seus benefícios são potencializados quando rezamos em espírito de união e fraternidade”, afirmou frei Benedetto, porta-voz da Associação Maria, instituição organizadora do evento.

A Maratona contará com transmissão ao vivo pelo site www.misericordiamariatv.org e será acompanhada por grupos de oração e devotos conectados em mais de 40 países.



Sobre a maratona

A Maratona da Divina Misericórdia é um extraordinário exercício espiritual. | Foto: Divulgação

A Maratona da Divina Misericórdia é um extraordinário exercício espiritual. A cada dia de evento, os participantes rezam 1.500 contas do Terço da Divina Misericórdia. Essa oração foi revelada por Jesus Cristo à Santa Faustina (Polônia, 1905-1938), que a repetia todos os dias para rogar por auxílio à humanidade.



Além de peregrinar por diversas cidades do Brasil, o encontro já ocorreu em outros países da América Latina, bem como em países da América do Norte e da Europa. Sua primeira edição foi realizada em agosto de 2013, no Centro Mariano de Aurora, em Paysandú, no Uruguai.

Organização

As Maratonas da Divina Misericórdia são organizados pela Associação Maria, instituição beneficente e cultural, de cunho ecumênico, sediada em Carmo da Cachoeira, Minas Gerais.



A iniciativa integra a Campanha pela Paz, movimento internacional e ecumênico que vem promovendo encontros em todo o mundo no intuito de difundir o poder da oração na construção de uma cultura de paz e reconciliação.



Para mais informações, acesse também www.mensageirosdivinos.org .



Ordem Graça Misericórdia

A Ordem Graça Misericórdia é uma fraternidade humanitária internacional ecumênica e composta por cristãos que buscam o contato interior, voltados à cura e à oração. Ela promove ações que visam entender a situação atual do planeta e as amplas perspectivas da humanidade, sem esquecer os planos espirituais envolvidos.



A Ordem ainda propõe uma vida consagrada, fundamentada na prática da transparência espiritual e no amor. Com existência em vários países, os seus membros buscam, por vocação espiritual, colocar em prática a austeridade, o desapego, o silêncio, a humildade, a castidade, o serviço e a obediência ao Plano Divino.



Serviço



O quê: Maratona da Divina Misericórdia

Quando: 5 e 6 de outubro

Horário: a partir das 8 horas



Onde: Parque do Mindu, localizado na rua Perimetral, bairro Parque 10, Zona Centro-Sul



Quanto: Gratuito