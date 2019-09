Avança duplicação da AM-070 e governo do AM cumpre 40% da meta

| Foto:

Manaus - A Secretaria de Estado de Infraestrutura (Seinfra) cumpre mais uma etapa das obras da Rodovia Manuel Urbano, na AM-070, com a conclusão da duplicação de oito quilômetros, sendo quatro no trecho compreendido na Ponte do Ariaú (km 35 a 38) e quatro na região do balneário do Miriti (km 78 ao 74). Nessas localidades, os condutores de veículos leves e pesados já trafegam na pista duplicada.



Com a duplicação, o Governo Estadual cumpre 40% da meta dos 20 km previstos para entregar ainda este ano. As obras de duplicação da Rodovia AM-070, que interliga Manaus aos municípios de Iranduba, Manacapuru e Novo Airão, seguem com diversas frentes de obras ao longo da rodovia.

Os serviços executados são de pavimentação, terraplenagem, compactação, aplicação de pavimento, drenagem superficial e profunda.

Previsão

A entrega da obra está prevista para 2020 e deve garantir o desenvolvimento e a redução de problemas socioeconômicos das regiões interligadas com a capital amazonense. A rodovia possui 78,14 km de extensão e já foram executados 34 quilômetros, nos últimos seis anos. O Governo do Estado está trabalhando para concluir os 43 quilômetros restantes até 2020.

“A duplicação da AM-070 faz parte da lista de obras que estavam abandonadas e foram retomadas pela atual gestão. Essa era uma obra para ser entregue em 2015 e nesse novo planejamento estamos dentro do que o Governo do Estado previu”, afirmou o secretário da Seinfra, Carlos Henrique Lima