Vídeo: ruas com ladeiras e sem calçadas, perigo em Manaus

Manaus- Quem vive nas proximidades das ladeiras em Manaus conhece bem os perigos que elas representam. É um desafio subir e descer as ladeiras espalhadas por toda a cidade. Um fato que agrava o problema é que há muitas ruas sem calçadas. Isso, além de descumprir o código de postura do município, coloca a vida dos pedestres em riscos, já que a população precisa transitar em meios a carros.

O geógrafo Isaque Souza diz que na Amazônia naturalmente não temos terrenos planos, eis o motivo de tantas ladeiras. Ele também alerta para os riscos de quem faz construções nesses locais, já que o solo não rochoso também é firme.

Acidentes em ladeiras

O maior perigo das ladeiras é para os motoristas. Em muitas delas precisam redobrar os cuidados para evitar acidentes. Só no ano de 2019, o Portal Em Tempo noticiou vários acidentes envolvendo carros de grande e pequeno porte.

Em julho, um ônibus desgovernado invadiu uma casa após perder o controle em uma ladeira, no bairro Armando Mendes, zona leste de Manaus. Não houve vítimas graves no local, mas a cada invadida ficou parcialmente destruída.

No mês de agosto, no bairro Nova Vitória, zona leste de Manaus, um caminhão destruiu casas e a fachada de uma padaria após o freio falhar na ladeira da rua Hibisco. Na ocasião não houve feridos e o motorista foi socorrido com a pressão alterada.

Ainda no mês de agosto, um ônibus da empresa Açaí, perdeu o controle em uma ladeira no bairro Cidade de Deus. O veículo destruiu um muro localizado em um terreno abandonado. Os passageiros ficaram feridos após a colisão.

