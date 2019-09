Hospital Adriano Jorge realiza programação sobre prevenção ao suicídio

Manaus - Com o tema "Prevenção do Suicídio e Valorização da Vida", Fundação Hospital Adriano Jorge (FHAJ) realiza ações alusivas ao Setembro Amarelo nesta quarta-feira (25).

A programação foi desenvolvida pelo Núcleo de Atenção ao Trabalhador (NAT) na FHAJ, localizada na avenida Carvalho Leal, bairro Cachoeirinha, Zona Sul de Manaus.

As atividades são destinadas aos servidores da Fundação assim como aos acompanhantes de pacientes internados, a partir das 8h, no auditório, nos três turnos: manhã, tarde e noite.

Na programação há palestras e interação com especialistas a exemplo de psiquiatras, médicos do trabalho, educador físico e psicólogos.

Os temas das palestras abordam depressão e adversidades da vida, espiritualidade, saúde mental e emocional, assim como o papel do Núcleo de Atendimento ao Trabalhador (NAT).

O Serviço de Psicologia da FHAJ também irá palestrar, através de voluntários, sobre o Centro de Valorização da Vida (CVV), que realiza apoio emocional e prevenção do suicídio, atendendo voluntária e gratuitamente as pessoas que querem e precisam conversar, sob total sigilo, por telefone, via número 188, e-mail ou chat 24 horas, todos os dias.

