Moradores do bairro Planalto reclamam de ruas alagadas

Manaus - A falta de pavimentação na rua Rio de Janeiro, localizada no bairro Planalto, Zona Centro-oeste de Manaus tem causado transtornos aos moradores da área. No local, uma grande poça com lama dificulta o tráfego da população. Os residentes afirmam que há mais de 2 anos a rua não recebe os serviços de esgoto e asfalto.

A reportagem esteve no local e constatou que a lama na rua Rio de Janeiro invade as sarjetas da avenida Genebra | Foto: Izaías Godinho

De acordo com a dona de casa, Rosalina Rodrigues, a falta de nivelamento impossibilita o escoamento das águas. “Em dias de chuva, a rua fica totalmente alagada, prejudicando a passagem dos carros. Quando fizerem o recapeamento, é necessário com a parte central mais elevada para que a lama escoe pelas laterais”, frisou a mulher.

A reportagem esteve no local e constatou que a lama na rua Rio de Janeiro invade as sarjetas da avenida Genebra, onde está situado um Centro Educacional. O comerciante Álvaro Melo, que vende doces na frente da instituição afirmou que o mau cheiro incomoda os alunos e a comunidade. “Quando chove alaga tudo. Gostaria que as autoridades tomassem uma providência”, frisou o comerciante.

Prefeitura responde:

A Secretaria Municipal de Infraestrutura (Seminf) disse ao Portal Em Tempo que equipes estão executando obras de manutenção do pavimento asfáltico no bairro Planalto, durante a semana, com serviços de revitalização de canaleta e sarjeta em concreto nas ruas La Plata e Pueblo.“ A rua Rio de Janeiro está na programação para receber melhorias na sequência dos trabalhos, conforme andamento das obras na área”, frisou o órgão.

