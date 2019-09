Inscrições para passeio ciclístico do Sesc terminam nesta quarta-feira

Manaus- Terminam nesta quarta-feira (25), as inscrições da edição 2019 do Ciclo Sesc Viver Mais a Cidade. O passeio ciclístico pelas ruas do Centro de Manaus será no fim da tarde do próximo domingo (29). A concentração e aquecimento para a pedalada começa às 15h.

O passeio é gratuito e aberto ao público geral, no entanto, os interessados em ganhar a camisa oficial do evento devem preencher a ficha de cadastro no www.sesc-am.com.br.

Uma lista com o nome dos inscritos confirmados e que receberão o kit do passeio será divulgada na sexta-feira (27).

Além da inscrição via internet, os participantes terão que fazer a doação de um brinquedo novo e de um quilo de alimento não perecível. Os donativos serão usados nas ações sociais promovidas pelo Sesc e deverão ser entregues no dia do passeio

O passeio ciclístico de 7 km terá início às 17h com saída da frente da unidade do Sesc na Rua Henrique Martins passando pelas seguintes vias: Barroso, 24 de Maio, Eduardo Ribeiro, 10 de Julho, Getúlio Vargas, 7 de Setembro, Lourenço Braga, Floriano Peixoto e Rui Barbosa.

*Com informações da assessoria