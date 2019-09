Cavalgada Solidária marca abertura da 41ª Expoagro em Manaus

Manaus - O lançamento da 41ª Exposição Agropecuária do Amazonas (Expoagro) acontece próximo domingo (29), a partir das 9h, com a realização de uma Cavalgada Solidária pelas ruas do Parque das Laranjeiras, Zona Centro-Sul de Manaus.

O evento marcará o início da Expoagro, que terá sua abertura oficial no dia 3 de outubro e seguirá com programação até o dia 6 de outubro, na área externa da Universidade Nilton Lins, na avenida Professor Nilton Lins, 3.259, Parque das Laranjeiras.

Aproximadamente 150 cavalos e seus donos farão um percurso nos arredores da Universidade, que o público em geral também poderá acompanhar, em uma carreata.



“De forma inédita e em grande estilo, a Expoagro tem seu lançamento com uma cavalgada solidária na área urbana de Manaus. O objetivo é também aproximar a população da cidade ao campo e convidar a população para visitar a Feira, no período de 3 a 6 de outubro, na Universidade Nilton Lins”, informou Petrucio Magalhães Júnior, titular da Sepror.



Rota

Mapa da 41ª edição da Expoagro | Foto: Divulgação

A concentração da cavalgada será na Hípica Nilton Lins, rua Barão de Indaiá. A saída será pela entrada principal da Universidade (na rotatória), com trajeto que descerá a avenida Professor Nilton Lins e entrará na rua Barão de Indaiá, até retornar à Hípica.



Solidária

A inscrição dos cavaleiros e amazonas será feita mediante entrega de 1 quilo de alimento não perecível ou de 1 pacote de ração para pet. Os alimentos serão destinados às entidades credenciadas pela Secretaria de Estado de Assistência Social (Seas).



Documentação

Os cavalos que forem participar da cavalgada deverão estar com Guia de Transporte Animal (GTA), e exames de mormo e anemia em dia. Para mais informações, entrar em contato pelos números 98164-4247, 98407-4247 ou 98464-8243.

*Com informações da assessoria