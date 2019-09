Temporal arrasa cidade no interior do Amazonas; veja o vídeo

Forte chuva causou destruição no município | Foto: Divulgação

A Defesa Civil do Amazonas está enviando uma equipe de agentes para Manacapuru, com o objetivo de atender a uma série de ocorrências decorrentes de uma forte ventania verificada no início da tarde desta quarta-feira (25) no município, situado a 68 quilômetros da capital. Foram contabilizados até o momento destelhamentos, quedas de postes e outros episódios em quatro bairros da localidade: Conjunto Ataliba, Vale Verde, Manaca e Monte Cristo.

A Defesa Civil estadual foi acionada pela Defesa Civil do município, que solicitou apoio e já está efetuando o levantamento dos estragos e danos causados. A Defesa Civil estadual dará o suporte necessário para que seja logo restabelecida a normalidade nos bairros afetados pela ventania.

Equipes do Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas (CBMAM) estão em atendimento no Conjunto Ataliba, um dos mais afetados, atuando com corte de árvores e ocorrências de destelhamentos e queda dos postes. Para reforçar os trabalhos dos bombeiros militares, será deslocada ainda uma viatura da capital. Confira o vídeo gravado por um morador: