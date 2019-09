Vídeo: Idoso chora ao atropelar motociclista e é consolado pela vítima

Manaus- Um motociclista abraçou um idoso de cerca de 70 de anos após ser atropelado por ele no bairro Parque 10, na Zona Centro-Sul, na última terça-feira ( 24), para acalmá-lo. Ao se envolver no acidente, o motorista saiu do carro preocupado, pedindo perdão e chorando muito.

A vítima não se feriu e decidiu confortar o idoso. moradores da região acharam que o motorista começaria uma briga. O momento foi registrado em vídeo por outro motorista que estava atrás do carro do idoso. Minutos após o atropelamento, o carro e a moto foram retirados da rua.

Em conversas com pessoas que passavam pela rua, o motociclista disse que perdeu o pai aos oito anos e dava muito valor a idosos.

Veja o vídeo: