Homem desaparece ao cair da ponte no Petrópolis durante chuva

As buscas devem continuar durante a madrugada | Foto: Jhonata Lobato

Manaus - O idoso, Luiz Oliveira Pessoa, de 69 anos, está desaparecido após cair em um igarapé, na rua Aluízio Brasil, no bairro Petrópolis, zona Sul de Manaus. Equipes do Corpo de Bombeiro Militar do Estado do Amazonas (CBMAM), realizam buscas em toda a extensão do igarapé para localizar o homem.

De acordo, com uma das filhas de Luiz, ele teria se desequilibrado quando passava pela ponte durante a chuva e caído no rio. Uma vizinha, que testemunhou o ocorrido, pediu socorro para outros moradores, mas por conta da correnteza não conseguiram alcançar o idoso.

De acordo com o sargento Mariano, do Corpo de Bombeiro Militar do Estado do Amazonas (CBMAM), as buscas iniciaram ainda nas proximidades da avenida Aluízio Brasil, porém, por conta da correnteza, há equipes na avenida Tefé e na avenida Silves, percorrendo toda a extensão do igarapé.

As equipes do CBMAM, devem continuar as buscas durante a madrugada.