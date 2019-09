Corpo de idoso desaparecido durante a chuva é encontrado no Educandos

Durante a chuva, o Corpo de Bombeiros recebeu pelo 193, 20 chamados de alagamentos na cidade | Foto: Jhonata Lobato

Manaus - O corpo de Luiz Oliveira Pessoa, de 69 anos, que estava desaparecido desde a noite de sexta-feira (27) após cair no igarapé durante a chuva, foi encontrado na manhã deste sábado (28), por volta das 7h15, próximo a orla do Amarelinho, no bairro do Educandos, na Zona Sul.

Durante a forte chuva que caiu em Manaus na sexta, o homem passava por uma ponte, localizada na rua Aluízio Brasil, no bairro Petrópolis, quando se desequilibrou e caiu em um igarapé , desaparecendo ao ser arrastado pela correnteza.

Equipes do Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas, fizeram buscas por toda a extensão do igarapé e de igarapés das avenidas Tefé e Silves, durante a madrugada e encontraram o corpo somente no sábado. A equipe do pelotão fluvial realizou a remoção do corpo das águas .

Ocorrências da chuva

Durante a chuva, o Corpo de Bombeiros recebeu pelo 193, 20 chamados de alagamentos na cidade, em sua maioria apenas com danos materiais, que foram repassados para a Defesa Civil.

O número 199 da Defesa Civil registrou 73 ocorrências entre desabamentos, alagações, deslizamentos de barrancos e rompimento de bueiro.