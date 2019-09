Jacaré é capturado por policiais no bairro São Geraldo

Manaus - Um jacaré de aproximadamente 1,5 centímetro foi capturado por policiais da 22ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), na manhã deste sábado (28), na rua Pico das Águas, localizada no bairro São Geraldo, Zona centro-sul de Manaus. Conforme o tenente F. Araújo, responsável pelo patrulhamento da área, a polícia foi acionada pelos moradores por volta das 8h e o animal estava embaixo de um veículo estacionado na via.

A equipe policial envolveu o animal com um pano e, em seguida, soltou o animal em um rio | Foto: Reprodução

O policial acrescentou que os moradores ficaram assustados com a presença do jacaré e, pelo intenso fluxo de crianças que costumam brincar na rua, a comunidade teve receios de que o animal pudesse reagir de forma agressiva.

“Ligaram pra gente e ,durante o patrulhamento, fizemos a captura do animal que estava escondido embaixo de um veículo”, frisou o policial.

De acordo com o tenente Araújo, a equipe policial envolveu o animal com um pano e, em seguida, soltou o animal em um rio nas proximidades da rua Pico das Águas. “Como era o único lugar do bairro que tinha água, resolvemos soltar ele por lá mesmo. A comunidade está tranquila”, concluiu policial militar.