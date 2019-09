Motociclista fica gravemente ferido em acidente no bairro São Jorge

Manaus - Um homem, de aproximadamente 25 anos, fica gravemente ferido em um acidente de trânsito nos cruzamentos entre as ruas Brasil e Senador Cunha Melo, situadas no bairro São Jorge, Zona Oeste de Manaus. O acidente ocorreu por volta de 12h30 deste sábado (28). A vítima conduzia uma moto, quando foi surpreendida por veículo Fiat Siena, de cor vermelha.

o carro Fiat colidiu com um caminhão de uma empresa responsável por fornecimento de gás | Foto: Izaías Godinho

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) esteve no local e realizou os procedimentos de emergência.



O condutor do veículo Fiat teve ferimentos leves e também foi atendido pelo Samu. De acordo com um comerciante, que não quis se identificar, o motociclista seguia em alta velocidade na rua Brasil. "Enquanto o motociclista descia a rua, o condutor do Fiat vinha na rua Cunha Melo sem sinalizar. O que acabou resultando no acidente", frisou o comerciante.



Conforme os residentes, acidentes de trânsito são recorrentes no cruzamento | Foto: Izaías Godinho