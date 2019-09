Confira vídeos dos estragos causados pela chuva em Manaus

Chuva causou muita dificuldade na capital amazonense | Foto: Reprodução

A cidade de Manaus foi atingida por uma forte chuva na última sexta-feira (27), que causou enormes danos a capital, sejam materiais ou danos físicos, com vitimas fatais ocorrendo, sendo arrastadas pela correntezas e perdendo a vida.

Além das mortes, a chuva também invadiu casas, inundou ruas e causou danos a patrimônios públicos e privados, com a Defesa Civil e as equipes do Corpo de Bombeiros agindo para minimizar os conflitos.

As equipes de reportagem do Portal EMTEMPO desde a noite de ontem, quando as chuvas intensificaram, tem recebido vídeos de manauaras relatando os danos da chuva. Confira abaixo alguns relatos repassados ao EMTEMPO.

Veja alguns casos

Manoa

Entrada do Manoa | Autor: Reprodução

São José

Rua11 São José 4 | Autor: Reprodução

Betânia

Rua inundada na Betania | Autor: Reprodução

Vila da Prata

Vila da Prata | Autor: Reprodução