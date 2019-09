Em três sábados de setembro, Detran-AM atende mais de 12 mil pessoas

Manaus - Mais de 12,6 mil pessoas passaram pelo Departamento Estadual de Trânsito do Amazonas (Detran-AM) nos sábados de setembro, nos dias 14, 21 e 28. Durante os três dias, o Departamento realizou atendimentos referentes à Carteira Nacional de Habilitação (CNH) e a veículos, como vistoria veicular e parcelamento de débitos veiculares, e atividades educativas para crianças, além da certificação de 40 pessoas no curso de Primeiros Socorros e do curso gratuito de Mecânica Básica para 100 pessoas.

Os atendimentos ocorreram por meio do projeto “Detran-AM de Portas Abertas”, em alusão à Semana Nacional de Trânsito, comemorada entre os dias 18 e 25 de setembro, que este ano teve como tema “No Trânsito, o sentido é a Vida”.

“O objetivo é dar mais uma oportunidade para que a população tenha mais acesso aos nossos serviços. O Detran vive um momento de reconstrução, de resgate da sua credibilidade, e queremos promover cidadania. E cidadania se promove com serviços de qualidade. Sabemos da nossa importância para a sociedade, garantindo direito de propriedade de um veículo, de uma CNH para uma pessoa, uma oportunidade de emprego, muitas vezes”, disse o diretor-presidente do Detran-AM, Rodrigo de Sá.

Diretor presidente do Detran-AM, Rodrigo de Sá. | Foto: Divulgação/Secom

Balanço

No primeiro sábado (14), foram atendidas mais de 3 mil pessoas. Durante o segundo dia de atendimento, no dia 21 de setembro, mais de 4.500 pessoas passaram pelo Departamento, sendo 3.100 de atendimentos e 1.400 de outros serviços. No último sábado (28), 5.000 pessoas passaram pela instituição, sendo 3.600 de atendimentos realizados.

Os atendimentos ocorreram com agendamento e sem agendamento, otimizando o tempo de espera dos serviços aos usuários e diminuindo o tempo de agendamento para outros usuários.

A analista tributária da Receita Federal, Aldisônia Gomes, agendou para receber o Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo (CRLV) no sábado, porque durante a semana era difícil conciliar as demandas do trabalho, casa e o agendamento para pegar o documento. “Eu acho ótimo. Tem gente que trabalha o dia todo, não pode faltar ao trabalho, e essa oportunidade de vir aos sábados é ótima”, parabenizou.

Espaço Kids

| Foto: Divulgação/Secom

A Gerência de Educação para o Trânsito do Detran-AM disponibilizou um espaço educativo que contou com teatro de fantoches, oficina de pintura e jogos educativos voltados para crianças.

O técnico de segurança eletrônica, Fernando Oliveira, levou sua filha para o espaço educativo enquanto aguardava para ser atendido. “Achei importante esse espaço para as crianças até mesmo interagirem com outras e também para educar. Às vezes, a gente acaba esquecendo, como pai e mãe, no decorrer do dia a dia, a gente acaba avançando sinal, passando pela faixa de pedestre sem atenção. Então o filho acaba puxando nossa orelha, e eu acho importante essa programação aos sábados”, acrescentou Fernando.

*Com informações da assessoria