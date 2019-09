Prefeitura convoca aniversariantes de outubro para recadastramento

Manaus- A Prefeitura de Manaus abre nesta terça-feira, (1º), o período de recadastramento de aposentados e pensionistas que aniversariam em outubro. Os segurados devem se dirigir à sede da Manaus Previdência (avenida Constantino Nery, Chapada, zona Centro-Sul), até o dia (31), de segunda-feira a sexta-feira, das 7h às 14h, com os devidos documentos, a fim de atualizarem os dados.

Conforme levantamento do Setor de Atendimento (Sate) da previdência, 628 segurados aniversariam em outubro, sendo 493 aposentados e 135 pensionistas. Quem não atender à convocação da Previdência dentro do prazo estabelecido, terá o benefício suspenso em folha.

Para ficarem quites com a Previdência, aposentados e pensionistas devem apresentar os originais do Registro Geral (RG), Cadastro de Pessoa Física (CPF) e comprovante de residência atual. Em caso de dependentes, apresentar a certidão de nascimento (menores de 18 anos) e, se for cônjuge/companheiro (a), a certidão de casamento ou da declaração de união estável.

Nos casos que exigem procurador, este deve apresentar os documentos pessoais, incluindo o comprovante de residência e a procuração atualizada dentro dos últimos seis meses.

Para os segurados que têm domicílio fora de Manaus, são exigidas as cópias dos mesmos documentos, acrescidos de uma declaração de vida, todas devidamente autenticadas em cartório. A documentação deve ser encaminhada pelo Correios à Manaus Previdência, no endereço citado acima, acrescido do CEP 69.050-001, com a observância de “Aos cuidados (A/C) do setor de Atendimento”.

Dúvidas sobre o procedimento podem ser esclarecidas por meio do telefone (92)