Vídeo: denúncias sobre escolas militares são discutidas na Aleam

A audiência busca esclarecer as denúncias contra os professores das escolas militares | Foto: Reprodução TV Em Tempo

Manaus- Na audiência pública realizada, na última sexta-feira (27), na Assembleia Legislativa do Amzonas (Aleam- AM), foram mostradas mais de 20 denúncias de assédio moral e sexual contra alunos, familiares e professores das escolas de ensino militar da polícia militar do Amazonas.

Em outro caso, 11 professores se afastaram das salas de aula por distúrbios psicológicos em função da pressão por parte de diretores.

A Associação de Pais e Mestres dos Colégios Militares (APMC) reafirmam os problemas. Em outra frente, há denúncias de mau uso de recursos das associações de pais e mestres e a ingerência política do vereador coronel Gilvandro Mota, ex-gestor de um dos colégios da polícia militar.

Em defesa

O trabalho dos militares também foi defendido por outro de grupo de mães. Elas negam as acusações, não se sentem representadas por quem solicitou a audiência pública, pois estão satisfeitas com o nível de educação que seus filhos recebem. A audiência pública foi solicitada pelo deputado estadual Fausto Junior (PV).

Assista à reportagem da TV Em Tempo:

Assista a reportagem | Autor: Débora Martins/ TV Em Tempo

Texto Web: Bruna Oliveira