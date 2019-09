Vídeo: hospital João Lúcio comemora 21 anos com programação especial

O hospital foi inaugurado em 25 de setembro de 1998 | Foto: Divulgação

Manaus- O Hospital e Pronto-Socorro (HPS) João Lúcio Pereira Machado completou 21 anos no dia 25 de setembro com uma programação de aniversário para usuários e servidores com palestras, rodas de conversa, apresentação de resultados, atividades terapêuticas e culturais, além de homenagens aos servidores da unidade.

De acordo com o diretor da HPS João Lúcio, Silvio Romano, a semana comemorativa será um período para reflexão e avaliação do trabalho institucional, pensando sempre na qualidade do serviço ofertado na unidade, mas também com foco na valorização do servidor.

Sobre a unidade

O HPS João Lúcio possui 217 leitos, sendo 28 leitos de Unidade de Terapia Intensiva (UTI) com tempo médio de internação de sete dias. De janeiro a agosto de 2019, 77.755 pacientes receberam atendimento, média mensal de 9,6 mil pessoas por mês e 350 por dia. No mesmo período, foram realizadas 2.882 cirurgias, com média de 12 procedimentos cirúrgicos a cada 24 horas, em várias especialidades.

Também são realizados, por dia, uma média de 1.600 exames laboratoriais, 120 exames de tomografia e 250 exames de raios-X.

Assista à reportagem da TV Em Tempo:

Assista a reportagem | Autor: Tarcísio Layme/ TV Em Tempo

