Vídeo: novo mapa turístico do Amazonas é apresentado em Manaus

Manaus - Com nova identidade visual, ressaltando a beleza da fauna e flora do Amazonas, a Empresa Estadual de Turismo do Amazonas (Amazonastur) apresentou, na manhã desta segunda-feira (30), às 9h, os novos produtos promocionais para impulsionar o turismo amazonense. A cerimônia aconteceu na sede da Amazonastur, localizada na avenida Santos Dumont, bairro Tarumã, Zona Oeste de Manaus, e contou com a participação de operadores do trade amazonense e parceiros do turismo.

Entre as novidades produzidas pelo órgão público estão o novo Mapa Turístico do Estado do Amazonas; o inédito Amazonas Guia Turístico Digital e o mais recente vídeo promocional, que será utilizado nas maiores feiras nacional e internacional do setor. O evento integra as ações relacionadas ao Dia Mundial do Turismo, comemorado na última sexta-feira (27).

A ilustração foi elaborada pelo grande artista amazonense Euros Barbosa | Foto: Euros Barbosa/Divulgação

Segundo a presidente da Amazonastur, Roselene Silva de Medeiros, a escolha da imagem da Samaúma (Ceiba pentranda), a maior árvore da Amazônia, como identidade visual ressalta a beleza do nosso Estado.

“Este novo ícone do mapa vai ser utilizado em todas as campanhas promocionais do Amazonas. A árvore da Samaúma é considerada a “Matriarca da Floresta”. Ela possui poderes mágicos e representa força e resistência. Nós acreditamos que isso identifica muito bem o que é a nossa Amazônia”, ressaltou Roselene.

Pela primeira vez, o Estado produz um novo mapa turístico em material reciclável, contendo as 24 cidades amazonenses dos sete Polos Turísticos inseridos no Novo Mapa do Turismo Brasileiro pelo Ministério do Turismo. O último mapa turístico do Amazonas foi produzido antes da Copa do Mundo de 2014. A ilustração da obra ficou por conta do artista amazonense Euros Barbosa.





Guia digital

Outra novidade é a criação do Amazonas Guia Turístico Digital, em três idiomas (português, espanhol e inglês), o guia digital atende às exigências ambientais, onde será eliminado o papel, e poderá ser baixado no site da Amazonastur e futuramente nas plataformas digitais como iOS e Android.

Mais produtos



A Amazonastur apresenta também o novo vídeo institucional em três versões - com duração de 7, de 3 e de 1 minuto - que será usado na promoção dos atrativos turísticos fora do Estado. O novo vídeo mostra as belezas naturais do Amazonas, bem como a inigualável culinária e a encantadora cultura que pulsa o coração do turista, sendo exibido nos idiomas português, inglês, espanhol e agora em mandarim.

“A China é o lugar mais populoso do mundo e temos um estudo de mercado que diz que existem mais de 1 bilhão de chineses com vontade de viajar. Nós resolvemos adicionar o idioma mandarim, como forma de atrair esse público para o Estado do Amazonas e começar a dizer que nós queremos recebê-los aqui”, declarou a presidente do Amazonastur.

A Amazônia no exterior

Questionada sobre a visão que o exterior tem sobre a Amazônia no cenário atual, a diretora-presidente declarou a importância de trabalhar o turismo do Estado juntamente com equipes focadas na infraestrutura dos locais que recebem turistas.

“Se for pensar nisso e não estivermos na prateleira, ninguém vem. Se ninguém vem, não vamos ter a demanda de melhorar nosso destino. Temos uma diretoria de turismo que está trabalhando na questão da infraestrutura. Eles vão lá, levantam a demanda e apresentam a nós. Estamos fazendo uma visita forte aos nossos deputados federais, senadores para levantar recursos para desenvolver a questão infraestrutural, que não é algo simples, não se resolve do dia pra noite. O turismo pode ser um das nossas matrizes econômicas. Se não consegue trazer turista, a demanda de infraestrutura não vem”, confessou Roselene.

