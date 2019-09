Vídeo: escoteiros realizam mutirão comunitário em Manaus

O grupo desenvolveu atividades voltadas paras as comunidades neste sábado | Foto: Reprodução TV Em Tempo

Manaus- Neste sábado (28) foi realizada a 21ª edição do Mutirão Nacional de Ação Comunitária dos Escoteiros (MUTCOM) em todo o Brasil. Em Manaus, mais de 60 crianças e adolescentes participaram do evento com ações voltadas para as comunidades em Manaus.

O sábado de muito trabalho foi totalmente voltado e dedicado a comunidade. Divididos em equipes, as crianças e adolescentes do grupo de Escoteiros Harpia, criado há sete anos, contribuíram com a pintura do Parque no CSU, localizado no Parque Dez, zona Centro-Sul de Manaus.

Assista à reportagem da TV Em Tempo:

Assista a reportagem | Autor: Patrícia de Paula / TV Em Tempo

Texto Web: Bruna Oliveira