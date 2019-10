Idosos recebem serviços de saúde nesta segunda em Manaus

Manaus- Em alusão ao Dia internacional da Pessoa Idosa, fixado no dia 1° de outubro, o Governo do Amazonas, por meio da Secretaria de Estado de Justiça, Direitos Humanos e Cidadania (Sejusc), está oferecendo, nesta segunda-feira (30), em parceria com a Prefeitura de Manaus, serviços de saúde para idosos atendidos Centro Integrado de Proteção e Defesa de Direitos da Pessoa Idosa (Cipid), um espaço anexo à Delegacia Especializada em Crimes Contra o Idoso (Decci), que oferece orientação e encaminhamento aos idosos do estado.



Foram oferecidos serviços como aferimento de pressão, testes rápidos, além de palestras sobre prevenção de doenças. A programação faz parte da Semana Estadual do Idoso, fixada anualmente nos últimos dias de setembro pela Lei 2.877, de 30 de março de 2004.

De acordo com a titular da Sejusc, Caroline Braz, a proposta do órgão é trabalhar políticas de prevenção e conscientização sobre os tipos de violência contra idosos. “Para garantir o envelhecimento saudável e com dignidade, o Governo do Amazonas vem trabalhando de forma integrada com diversos órgãos de proteção, sejam secretarias, delegacias e também a sociedade civil”, explica.

Semana do Idoso

A programação da Semana do Idoso contará com palestras, entregas de certificados de agradecimentos, atendimentos de saúde e roda de conversa. As ações iniciaram na segunda-feira (23), com uma videoconferência para sete municípios do interior do estado, e seguem até o dia 15 de outubro.

Próximas atividades

Nesta terça-feira (1º), das 9h ao meio-dia, as equipes irão desenvolver um trabalho de valorização aos servidores idosos que atuam na Polícia Civil do Amazonas, na Sejusc e no Procon. Durante o evento haverá a entrega de brindes e certificados.

Já no dia 15 de outubro, será realizada uma roda de conversa sobre os Direitos da Pessoa Idosa com técnicos do Hospital Adriano Jorge, às 8h.

*Com informações da assessoria