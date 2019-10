Vídeo: Carreta quase tomba na Zona Leste de Manaus

O caminhão seguia o trajeto pela avenida com os dois pneus traseiros secos, quase encostando no aro das rodas. | Foto: Divulgação

Manaus – Uma carreta porta container trafegava com dois pneus secos na manhã desta segunda-feira (30), na avenida Autaz Mirim, proximidades do Shopping Cidade Leste, Zona Leste de Manaus.

O caminhão seguia o trajeto pela avenida com os dois pneus traseiros secos, quase encostando no aro das rodas. A irresponsabilidade do condutor colocou em risco os outros carros e pedestres do local.

Nas imagens é possível acompanhar a falta de estabilidade da carreta, que em momentos quase tomba. Nenhuma ocorrência de acidentes foi registrada no local, que apresentou lentidão temporária pela pista onde o caminhão seguia.