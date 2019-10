Sine comemora 41 anos de atuação com crescimento de mais de 240%

Manaus- Nesta terça-feira (1), o Sistema Nacional de Emprego (Sine-AM) comemora 41 anos de fundação no Amazonas do órgão vinculado à Secretaria de Estado do Trabalho (Setrab) e, no marco das quatro décadas de atuação, o serviço registra o crescimento de 240% no atendimento diário de trabalhadores em busca de emprego no Estado, passando de 250 para 600 pessoas atendidas diariamente.

O Sine-AM registrou, apenas em 2019, 92.650 atendimentos de intermediação de mão de obra e mais de 14.245 inscritos neste atendimento.

Outros avanços também foram registrados na gestão do governo Wilson Lima, com a secretária de Estado de Trabalho Neila Azrak à frente do órgão, como o número de vagas captadas, que aumentou em mais de 65%, em relação ao mesmo período do ano passado, assim como o número de trabalhadores encaminhados ao mercado de trabalho, que registrou aumento de 66,53% em 2019, totalizando mais de 6.723 encaminhados.

Busca de parcerias

Atualmente, a Setrab atua em busca de parcerias com empresas da área da indústria, do comércio e de serviços para promover a ampliação de oportunidades aos empregadores e aos trabalhadores do Estado, numa escalada positiva para o crescimento da empregabilidade e renda. “A atuação da Setrab, por intermédio do Sine-AM, para o crescimento do quantitativo de vagas e oportunidades reflete em todo o Estado, especialmente após a divulgação de crescimento acima da média nacional, com um acumulado de janeiro a agosto muito melhor do que os últimos anos, alcançando mais de 10 mil novos postos de emprego ocupados”, avalia a secretária Neila Azrak.

Atividades do órgão

Além da divulgação das vagas de emprego, também fazem parte das atividades do órgãos as emissões de carteira de trabalho (CTPS), que até junho deste ano totalizou mais de 20 mil unidades de CTPS emitidas; atendimento do seguro-desemprego e cessão de espaço físico para pré-seleção, entrevistas e cursos.

Em 2019, o Sine-AM também encaminhou 100 pessoas com deficiência ao mercado de trabalho, além de ter incluído uma turma de 60 menores aprendizes, para treinamento e contratação, pela primeira vez na história do órgão.

História do Sine Amazonas

O Sistema Nacional de Emprego no Amazonas (Sine-AM) foi fundado em 1978, durante o governo de José Lindoso. Na época, o órgão ficou sediado na avenida Eduardo Ribeiro, no prédio próximo ao Ideal Clube.

Desde de 2018, o Sine-AM funciona na sede da Setrab, localizada na avenida Djalma Batista, Chapada, além das seis unidades descentralizadas nos Pronto Atendimento ao Cidadão PAC da Alvorada, PAC Educandos, PAC Compensa, PAC São José, PAC Cidade Nova e PAC Cidade Leste.

*Com informações da assessoria