População reclama das condições em rua do distrito em Manaus

Manaus - Condutores de caminhões e veículos de pequeno porte denunciaram ao Portal Em Tempo que estão sendo prejudicados pelos buracos da rua Pajurá, localizada no Distrito Industrial, Zona Leste de Manaus. De acordo com residentes da área, há mais de uma ano a rua não recebe os serviços de pavimentação.

Conforme Jefefferson Assis, que trabalha como almoxarife em posto de combustível nas proximidades da área, os próprios servidores de empresas em torno da localidade jogam seixos na rua para amenizar os transtornos. “Nos dias de chuva, as crateras voltam a crescer. São muitos buracos nessa rua, o que causa prejuízos para os veículos que quebram aqui”, afirmou o homem.

A reportagem esteve no local e constatou que os fluxo de veículos de grande porte é intenso no local. Segundo o relato de uma moradora, que preferiu não se identificar, os condutores de caminhões têm prejuízos financeiros por conta do mau estado da rua, pois os carros quebram ao transitarem pelo local. “Em média, um pneu tem durabilidade de seis a sete meses, com as vias em boas condições. Mas é necessário trocaram de pneus todos os meses Outro transtorno é em relação aos veículos que quebram , pois não há peças que aguente passar por isso, frisou a mulher.

Infraestrutura

Em nota, a Secretaria Municipal de Infraestrutura afirmou que a área está sendo atendida com recapeamento e, paralelamente, o distrito de obras da área executa a manutenção necessária das demais vias, e vai incluir a rua Pajurá para receber os serviços de pavimentação.

“Estamos atuando com obras no Distrito Industrial. Atualmente a rotatória da Samsumg recebe concretagem em 380 metros de uma das vias no entorno, dos quais 180 metros de pavimentação já foram concluídos”, frisou o órgão em trecho de nota.

A Seminf acrescentou que realiza a implantação de redes de drenagem profunda e superficial na área, que tem a presença de agentes de trânsito do Instituto Municipal de Mobilidade Urbana (IMMU) para orientar o fluxo de veículos.