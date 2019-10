Manaus 350 anos: Qual é a Manaus que você quer para o futuro?

Habitantes de Manaus falam seus desejos para o futuro | Foto: Em Tempo

Manaus - No ano em que a capital do Amazonas comemora seu 350º aniversário, é importante refletir sobre a Manaus que queremos deixar como legado para as próximas gerações. Segurança, emprego, saúde e educação são alguns dos vários desejos dos habitantes para o futuro dessa cidade localizada no seio da Floresta Amazônica, considerada uma das mais influentes da Amazônia Ocidental.



O EM TEMPO conversou com diferentes moradores para saber: qual é a Manaus que você quer para o futuro?

Eliete Pinheiro dos Santos, pensionista

Eliete Pinheiro dos Santos, pensionista | Foto: Leonardo Mota

"Uma Manaus que seja sem violência. Está tendo muita morte entre os jovens, os traficantes estão tomando conta. O bairro onde eu moro, o Viver Melhor, tem muita violência. Como tenho netos, fico preocupada para que o futuro deles seja melhor do que o meu foi. Morro de medo deles entrarem nesse mundo. Educação e qualificação também precisam melhorar para que os jovens fiquem em segurança."

Jander Manawara, rapper

Jander Manauara, rapper | Foto: De Olho na Cena

"Manaus é uma cidade múltipla que sempre esteve aberta para transformações rápidas e dinâmica agregadora. Uma Manaus ligada com ela mesma, com soluções sustentáveis, que faça conexões entre essas variadas falas, que atravessasse toda sua malha urbana e o meio ambiente, seria o ideal para o nosso futuro como sociedade manauara."

Therezinha Ruiz, deputada estadual

Therezinha Ruiz, deputada estadual | Foto: Divulgação

"A Manaus que nós sonhamos no futuro é uma cidade com espaço urbano planejado, ambientalmente sustentável, com saneamento básico acessível à maioria da população, com igarapés saneados, com parques, ruas e avenidas arborizadas, afinal estamos no meio da maior floresta tropical do planeta. Mas esse planejamento tem que começar agora, com um olhar humanista, preservando o que restou do patrimônio histórico da área central, que revela o passado da cidade. Manaus precisa de obras viárias, de mobilidade, de um sistema de transporte decente e de serviços eficientes na saúde, na educação, na segurança, no turismo. Assim, os manauaras terão uma cidade acolhedora, com melhor qualidade de vida. Esse futuro tem que ser pensado e planejado agora, para não demorar tanto a chegar."

Bruno Souvier, motorista de aplicativo

Bruno Souvier, motorista, e a filha, Ana | Foto: Leonardo Mota

"Quero uma Manaus que seja uma cidade de oportunidades, com mais opções de vida e empregos para todas as pessoas que vêm para cá em busca de algo melhor. Quero mais educação para o futuro da minha filha, que ela a venha ter uma vida melhor ".

Marcely Coutinho, autônoma

Marcely Coutinho, autônoma, e a filha, Maria Cecília | Foto: Leonardo Mota

"Penso muito no futuro da minha filha, então quero uma Manaus melhor com mais polícia e menos violência, porque hoje em dia com as crianças é o que mais acontece. Penso só nela. Uma boa estrutura, uma boa cidade, só melhoria para o futuro. Que o governador e o prefeito trabalhem para trazer mais escolas para as crianças terem mais estudo e no futuro ter mais empregos também".

Arthur Mascarenhas, estudante

Arthur Mascarenhas, estudante | Foto: Valdeniza Vasques

"Eu quero uma Manaus com menos poluição. Tem muitos lugares poluídos na cidade. Antes você tinha igarapés aqui para nadar. Mas agora, por causa da poluição, você tem que sair da cidade se quiser nadar num igarapé limpo, e isso é horrível."



Ana Paula Cruz, estudante

Ana Paula Cruz, estudante | Foto: Leonardo Mota

"Quero uma cidade sem lixo, andar pelas ruas e não ver poluição. Quero os igarapés limpos. Eu sempre passava de ônibus por uma via e tinha um igarapé muito bonito ali. Ao longo do ano, continuei passando por lá e agora ele está cheio de lixo. E era um lugar tão bonito".

José Francisco da Costa, 91, feirante

José Francisco da Costa, Feirante | Foto: Leonardo Mota

"A Manaus que eu quero para o futuro é a do passado, onde havia respeito e segurança. "

Vanessa Monteiro de Oliveira Carvalho, assistente social

"A Manaus que eu quero para o futuro é a Manaus onde tenha serviço de transporte público de qualidade juntamente com uma melhor mobilidade urbana. Locais de passeio público como parques, para que possamos ter mais acesso a cultura e lazer. E uma nova reforma do nosso Porto e Feira da Manaus Moderna, pois fazem parte do centro histórico e precisam de uma melhor estrutura para o embarque e desembarque dos passageiros que dividem o espaço com os descarregamento dos produtos da feira".

Márcia Siqueira, cantora

Márcia Siqueira, cantora | Foto: Divulgação

"A Manaus que eu quero para o futuro é uma que tenha segurança e qualidade de vida. Essa é uma cidade que a gente ama tanto, mas ficamos tão tristes com o que acontece nela, há tanta violência. Como artista, não tenho do que me queixar. Nossa cidade tem acolhido e valorizado seus artistas. Temos uma geração brilhante de amazonenses que estão produzindo não só no nosso estado, mas fora, representando a região nos quatro cantos do mundo. Quero que Manaus incentive cada vez mais tudo o que é da nossa cidade."

Professor Gedeão Amorim, vereador

Vereador Professor Gedeão Amorim | Foto: Robervaldo Rocha

"A Manaus que nós queremos é uma Manaus contemporânea, do mundo moderno, como a dos países que estão com seu desenvolvimento em condições equilibradas. Que tenha readequação do seu plano piloto, uma cidade que seja melhor traçada, melhor arborizada, levando em consideração que estamos no seio da Amazônia. Uma Manaus com um plano de habitação para a expansão da cidade e que tenha alternativas urbanas para as pessoas que chegam até nós. Também precisamos assegurar uma matriz de economia com alternativas dentro das potencialidades próprias da região, para que as famílias tenham condições de se manter com dignidade. A Manaus que a gente sonha é uma cidade com urbanidade, respeito e alteridade, que seja um espaço que possamos andar como gente em qualquer dia, a qualquer hora, sem medo."