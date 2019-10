‘Manaus 2030 já tem 35% das ações concluídas', afirma Arthur Neto

Manaus- Com o objetivo de tornar a capital do Amazonas uma cidade global, o “Planejamento Estratégico Manaus 2030” está sendo executado diariamente pela Prefeitura de Manaus. Das ações estratégicas da administração programadas para os próximos 11 anos, 35% já foram cumpridas na atual gestão.

“O plano Manaus 2030 é uma coisa incrível. Já concluímos 35% do que deveria acontecer em 11 anos. Isso significa que Manaus começa a entrar no rumo centrado da organização financeira, previdenciária e da programação de obras estratégicas que fazem com que a nossa cidade evolua a cada dia”, destacou o prefeito, que na noite desta segunda-feira, (30), esteve reunido com seu secretariado.

O planejamento conta com a participação coletiva de todas as secretarias, sob a coordenação de um comitê integrado pelas secretarias municipais de Administração, Planejamento e Gestão (Semad) e de Finanças e Tecnologia da Informação (Semef).

Entre as ações estão importantes obras em andamento como a construção do complexo viário Ministro Roberto Campos, na avenida Constantino Nery, zona Centro-Oeste, e do complexo viário do Manoa, zona Norte.

“Eu realizo uma reunião mensal com todo meu secretariado e nós fazemos um balanço de como anda o projeto Manaus 2030 e também de como estão os andamentos das nossas obras, o que falta concluir, quais as que ainda não tiveram início e as que já estamos tocando. Todos esses dados nós temos em nossas mãos e acompanho sempre para que possamos dar o melhor para a nossa cidade”, concluiu Arthur.

*Com informações da assessoria