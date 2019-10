Vídeo: 70% dos municípios no Brasil têm educação liderada por mulheres

Manaus- Dados do Instituto Brasileiro de Geografia (IBGE) apontam que 70,1% dos municípios brasileiros possuem a educação gerenciada por mulheres. A presença da mulher na educação brasileira apresenta uma trajetória crescente e, para alguns alunos, essa realidade é importante para o sucesso do processo de ensino.

Números

Manaus possui 498 gestores em unidades municipais, desse número, 412 são mulheres. Elas formam a base dos educadores há muitas décadas, isso porque muitas vezes o primeiro contato que os alunos têm com a educação é com uma mulher.

Para a Secretaria de Educação do Município de Manaus (Semed), as mulheres ocupam esse cargo de gestão educacional porque possuem mais facilidade em gerenciar.

Os homens ganham espaço no mercado

O estudo do IBGE também apontou que, nas redes estaduais, a situação se inverte e são os homens que compõem a maioria dos cargos de gestão, exatamente como acontece na Secretaria de Estado de Educação e Qualidade do Ensino do Amazonas (SEDUC).



Hoje, os desafios da educação são para ambos os sexos, como: ser claro nos objetivos, direcionar investimentos, entender a realidade dos alunos, explorar o ambiente da escola e pensar na governança.

