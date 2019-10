Campanha 'Doe um Brinquedo e Ganhe Sorrisos' chega ao ultimo dia

Manaus- Termina nesta terça-feira (1), a campanha “Doe um Brinquedo e Ganhe Sorrisos”, promovida pelo Fundo de Promoção Social e Erradicação da Pobreza (FPS), em parceria com a Secretaria de Estado de Juventude, Esportes e Lazer (Sejel) e a Maratona Kids. As doações poderão ser feitas até as 17h nas sedes do FPS, Sejel e demais secretariais de Estado, além dos pontos de coletas em estabelecimentos comerciais de Manaus.

O FPS fica situado na sede do Governo do Estado, na avenida Brasil, bairro Compensa, zona oeste. A sede da Sejel está localizada na avenida Pedro Teixeira, bairro Dom Pedro, zona centro-oeste. Outros pontos de coleta são a Secretaria de Estado de Cultura (SEC), na avenida Sete de Setembro, 1.546, Centro, zona sul, a Cia Atlética do Studio 5, na avenida Rodrigo Otávio, zona sul, e a Escola de Inglês Minds, na rua Acre, Vieiralves, zona centro-sul.

Quem não conseguir doar neste último dia da campanha, poderá fazê-lo no próximo sábado, durante a Maratona Kids, que acontecerá a partir das 16h, na pista de atletismo da Vila Olímpica de Manaus, no bairro Dom Pedro, zona centro-oeste. A campanha pretende arrecadar 4 mil brinquedos para serem doados durante a Corrida dos Curumins, em Manacapuru, no Dia das Crianças (12).

O secretário da Sejel, Caio André de Oliveira, convida a todos para este último dia de ação e ressaltou a grandiosidade do movimento. “Estamos cada vez mais próximos do Dia das Crianças, e elas estão ansiosas por esses presentes. Ainda dá tempo dos servidores, amigos, vizinhos e familiares doarem. É uma ação muito bonita e que vai nos render muitos sorrisos e um sentimento inigualável, que é o da solidariedade. Estejam conosco nessa corrente positiva e doem brinquedos”, concluiu.

Maratona Kids

Principal parceira do Governo do Estado na campanha de arrecadação dos brinquedos, a 7ª edição da Maratona Kids, a Corrida dos Super Heróis, ainda está com inscrições abertas. Os interessados devem ir a um dos dois pontos de vendas: Escola de Inglês Minds e loja Alphabeto, no Piso Castanheira do Manauara Shopping, e efetuar a inscrição, no valor de R$ 55.

A coordenadora do evento, Jaqueline Remígio, convida a todos para participarem da Maratona e da campanha de arrecadação de brinquedos. “Será uma tarde de muita diversão e alegria, como são todas as nossas corridas. Estamos com as últimas vagas abertas e é uma ótima oportunidade para os pais mostrarem o esporte para os seus filhos, unindo isso à diversão. Além disso, temos a nobreza de fazer parte da campanha de doação de brinquedos, que alegrará mais pequeninos no interior”.

*Com informações da assessoria