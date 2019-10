Seped volta a Itacoatiara para ação social e entrega de 'Passe Legal'

Itacoatiara- A Secretaria de Estado dos Direitos da Pessoa com Deficiência (Seped), em parceria com o Fundo de Promoção Social e Erradicação da Pobreza (FPS), realizará uma ação social na sede da Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (Apae), do município de Itacoatiara. Os atendimentos serão realizados na próxima sexta-feira (4).

A Seped estará no local a partir das 8h para atendimento e serviços de cadastramento tanto para o sistema do Governo quanto para emissão dos cartões de passes intermunicipais (Passe Legal) e interestaduais – entrega de cadeiras de rodas e de, pelo menos 100 unidades dos cartões que garantem a gratuitade ou desconto de 50% no transporte rodoviário intermunicipal. As atividades do Pedala Mania também serão oferecidas ao público no decorrer de toda a programação no município.

A secretária Viviane Lima, titular da pasta, estará presente na ação na qual, ao lado da secretária-executiva do FPS, Kathelen Santos, fará a entrega de cadeiras de rodas.

Retorno

Esta é a segunda vez que a Seped vai a Itacoatiara. Ainda no primeiro mês de gestão, além de ter realizado a entrega dos cartões do Passe Legal, ouviu as demanda das associações e as necessidades das pessoas com deficiência do município.

Passe Legal

O cartão trata da gratuidade do transporte intermunicipal de passageiros e condiciona à duas vagas gratuitas no veículo e 50% de desconto para os demais passageiros com deficiência que excedam as vagas gratuitas.

*Com informações da assessoria