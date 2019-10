Câmeras de segurança da 99 chegam para motoristas de Manaus

Manaus- A 99, empresa de mobilidade urbana que integra a gigante chinesa DiDi Chuxing, iniciou nesta quinta-feira (3) a instalação de câmeras de segurança nos carros de motoristas parceiros em Manaus. O projeto está em fase de expansão e a cidade é a primeira da região Norte a receber a tecnologia. Esta é mais uma iniciativa da empresa focada na prevenção de incidentes para motoristas e passageiros.

Em Manaus, a 99 está oferecendo condições promocionais para quem quiser adquirir as câmeras de segurança. Para os primeiros 150 motoristas a 99 vai subsidiar 100% do custo de instalação. Além disso, durante um ano e meio, o condutor pagará apenas R$ 1,99 por semana pelo serviço de monitoramento.

As câmeras são conectados à Central de Segurança da 99, composta por equipe de profissionais especializados, disponíveis 24 horas por dia, 7 dias por semana, que trabalham exclusivamente na tratativa de possíveis incidentes em corridas monitoradas por meio de alertas gerados pelos usuários: motoristas, ao acionarem o botão integrado à câmera; e passageiros, ao acionarem o botão de segurança disponível no app.

Quando os alertas são gerados, a câmera garante acesso às imagens em tempo real e os dados são mantidos em confidencialidade. Além disso, as lentes possuem visão noturna e “olho de peixe”. Ou seja, um ângulo mais amplo para captação abrangente do que acontece no carro.

“O dispositivo aumentará ainda mais o nível de segurança das viagens feitas pelo app, com foco em prevenção”, diz Thiago Hipólito, Diretor de Segurança da 99. “O aumento de proteção será para os dois lados, passageiros e motoristas.”

A tecnologia opera em alinhamento com inteligência artificial da 99, que monitora o perfil de todas as chamadas. Assim, quando há uma situação de risco, os usuários podem acionar o botão para que a empresa possa tomar as medidas cabíveis, acompanhando o que acontece no veículo. O material também pode ser usado para ajudar na identificação de pessoas que cometerem eventuais infrações.

Como solicitar

O motorista que se interessar pela tecnologia e quiser reforçar sua própria segurança e dos passageiros que transporta deve se inscrever neste link e, para dúvidas, entrar em contato com a 99 por meio da central de atendimento no telefone 0300 3132 421 ou acessar nossa página neste link.

Segurança

A 99 é uma empresa genuinamente preocupada com a segurança de seus passageiros e motoristas. O assunto é prioridade máxima do aplicativo, e um de seus três pilares fundamentais (promover transporte rápido, econômico e seguro).

Para garantir que o serviço seja seguro, a 99 montou uma equipe especialmente dedicada a isso, composta por mais de 130 pessoas incluindo ex-militares, engenheiros de dados e até psicólogos. O time trabalha 24 horas por dia, sete dias por semana, cuidando exclusivamente da proteção dos usuários.

Esse time será responsável pelo monitoramento das imagens e pode ajudar passageiros e motoristas, caso necessário. As câmeras serão mais uma ferramenta para que esses especialistas melhorem ainda mais a segurança na plataforma.

*Com informações da assessoria