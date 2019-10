Educação transformadora de Manaus é reconhecida pelo BID

Alunos receberam a especialista do BID | Foto: Eliton Santos / Semed

Manaus - A primeira escola da Prefeitura de Manaus com título de “Escola Transformadora” na região Norte do Brasil, Waldir Garcia, no bairro São Geraldo, zona Sul de Manaus, recebeu nesta quinta-feira (3), a visita da especialista em educação do Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID) no Brasil, Ximena Duenas. O objetivo foi ver de perto como funciona a metodologia de ensino da unidade, que também, é a primeira da Secretaria Municipal de Educação (Semed) na modalidade de “Educação Integral”. A unidade de ensino atende 206 alunos do 1º ao 5º ano, e é reconhecida nacionalmente pelas ações de inclusão realizada com alunos estrangeiros e da educação especial.

A subsecretária de Gestão Educacional da Semed, Euzeni Araújo, que acompanhou a visita na escola Waldir Garcia, falou da importância em receber um representante do BID em Manaus, mostrar as “Escolas Transformadoras” e ainda retribuir a visita, que ela e a secretária de Educação, Kátia Schweickardt, fizeram à Colômbia, na última semana de setembro.

Ximena foi recebida pelos alunos do 4º e 5º ano do ensino fundamental, que mostraram as dependências da unidade e como funciona o processo de ensino-aprendizagem da primeira unidade de ensino integral da rede municipal de educação.



“Eu acho incrível quando as crianças se apropriam do seu espaço de ensino e conseguem apresentar como se estivessem em casa. Achei interessante o fato de alunos, que não estudam mais aqui, continuarem vindo para cá. Isso mostra o trabalho que a escola tem no coração dos alunos. Essa foi uma experiência muito boa, gostei bastante”, elogiou Ximena.