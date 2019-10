Chuva deixa trânsito lento e provoca acidentes nas vias de Manaus

Manaus - A chuva no começo da manhã desta sexta-feira (4) complicou a vida dos manauaras. O trânsito ficou parado em diversas vias de acesso à área central da capital. O Instituto Municipal de Mobilidade Urbana (IMMU) atendeu a pelo menos três chamados de acidentes em pontos distintos de Manaus.

Na avenida Presidente Dutra, próximo ao posto Dr. Deodato de Miranda Leão, no Bairro Glória, Zona Oeste de Manaus, um árvore caiu. A mesma chuva obstruiu a faixa esquerda da via no sentido bairro - Centro. E quem precisa passar pelo local está tendo que redobrar o cuidado. Os agentes do IMMU já foram acionados para retirar a árvore.

Na avenida Presidente Dutra, próximo ao posto Dr. Deodato de Miranda Leão uma árvore caiu na via | Foto: Divulgação/IMMU

Na rua Ministro João Gonçalves, no bairro Distrito Industrial, Zona Sul de Manaus, próximo a rotatória da Suframa, um veículo capotou, porém não houve vítimas. Agentes auxiliam na liberação da via.



E na avenida Brasil com rua a Natal, o trânsito está intenso no local, devido ao serviços de reparos na adutora. Agentes auxiliam na fluidez.