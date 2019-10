Simpósio discute políticas de socioeducação no Amazonas

Manaus- Voltado para universitários e pessoas que trabalham nos centros socioeducativos, acontece na segunda-feira (7) o simpósio “Programas de Privação e Restrição de Liberdade de Adolescentes do Amazonas”, a partir das 8h, no auditório Alalaú da Faculdade de Educação da Universidade Federal do Amazonas (Faced/Ufam). O evento tem apoio do Governo do Estado, por meio da Secretaria de Estado de Justiça, Direitos Humanos e Cidadania (Sejusc). A inscrição é gratuita e pode ser feita no dia do evento.

No encontro, estarão presentes os diretores dos cinco centro socioeducativos do Amazonas, além da gerente do Departamento de Atendimento Socioeducativo da Sejusc, Adriana Maria Penha; do coordenador estadual do programa Justiça Presente (ONU/CNJ), Ricardo Peres da Costa; e do juiz da Vara de Execução de Medidas Socioeducativas, Luiz Claudio Chaves.

“Queremos aproximar os acadêmicos do curso de Pedagogia da Ufam e as instituições que executam medidas socioeducativos. A ideia é preparar os universitários para que, posteriormente, eles possam realizar extensão ou estágio nos centros socioeducativos”, sintetizou a titular da Sejusc, Caroline Braz.

