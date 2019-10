Ruas esburacadas do Novo Aleixo causam transtornos aos moradores

Manaus - Os moradores do cruzamento entre as ruas Itapiranga e Joviânia denunciaram ao EM TEMPO que as vias não recebem os serviços de pavimentação há cerca de dois anos. Conforme os residentes, os buracos na rua têm prejudicado o tráfego de veículos e da comunidade. Além disso, os moradores afirmam que as ruas alagam e ficam escorregadias em dias de chuva.

Conforme Antônio Dantes, que trabalha como vigilante, os órgãos responsáveis pelas obras de saneamento não cumpriram os prazos para iniciar as obras.

“Estamos aguardando um retorno das autoridades, em relação ao início das obras. Todos os anos eles dizem que vão fazer alguma coisas, mas nunca fazem. E diariamente, precisamos passar de carro pela rua”, frisou o homem.

Além da falta de pavimentação , os moradores reclamam da falta de segurança. A comerciante Mônica Viana, que vive no local há 20 anos, os assaltos são recorrentes na área. “Os vizinhos tem medo de sair para comprar algo. E quando saem, vão de carro. A falta de iluminação pública também é um problema. Pagamos os nossos impostos todos os anos e não temos retorno”, disse moradora.

Conforme os residentes, os buracos na rua têm prejudicado o tráfego de veículos e da comunidade | Foto: Lucas Silva

A Secretaria Municipal de Infraestrutura (Seminf) disse ao Portal Em Tempo que as ruas mencionadas foram encaminhadas e vão constar na programação das obras no bairro deste mês. O órgão frisou que tem atuado no bairro com obra de drenagem profunda na rua Caiapó e manutenção asfáltica na rua Bijogó.

"O bairro Novo Aleixo também foi contemplado nas ações do Requalifica, que vai passar pelas ruas 77, Penetração II e Perimetral Norte", concluiu a Seminf.