Outubro Rosa: Centec promove ação social com foco na autoestima

Manaus- Engajado nas ações do Outubro Rosa, o Centro de Ensino Técnico (Centec) realiza, na próxima segunda-feira (7), a ação social “Um toque pela autoestima”, com palestras e serviços gratuitos que visam chamar a atenção da população para a importância do autoexame e da detecção precoce do câncer de mama, que já é o terceiro de maior incidência no Amazonas.

Dados do Instituto Nacional do Câncer (Inca) apontam que, somente em 2018, foram registrados 420 novos casos no Estado, sendo 370 destes em Manaus. Para a direção da escola, além de um problema de saúde, trata-se de um problema social, daí a importância de todos participarem do movimento.

“O trabalho será realizado na sede da própria escola, localizada na avenida Djalma Batista, São Geraldo, e contará com atividades de manhã, à tarde e à noite, de modo a atender o maior número de pessoas possíveis”, informa a coordenadora de marketing, Driele Cazumba.

Ainda conforme Driele, além de professores dos diversos cursos oferecidos pelo Centec, os alunos também estarão à disposição da comunidade ajudando nas ações, sobretudo nas que levantam a autoestima de quem já passa por algum problema de saúde.

Detox e higienização facial, design de sobrancelhas, esmaltação e make básica estão entre as opções disponíveis ao público na área de estética, mas haverá ainda ações relacionadas à saúde, como exames de optometria, massagem relaxante, aferição de pressão, bioimpedância e cálculo de IMC (índice de massa corporal).

“Além de algumas dinâmicas, teremos também uma apresentação teatral, pois é uma forma diferenciada de abordar o tema, e o depoimento de uma senhora que passou pelo problema do câncer de mama e que vai falar das várias fases do tratamento”, informa o professor e enfermeiro Ismael da Mota Mesquita, um dos coordenadores da ação.

Ainda segundo o professor, serão distribuídos diversos brindes aos participantes, que não pagarão nada para usufruir dos serviços ou acompanhar as palestras.

