‘Dia Único’ estimula o envelhecimento ativo e saudável

A ação organizada pela Secretaria Municipal de Saúde (Semsa) reuniu mais de 400 membros de grupos da terceira idade, a programação ofereceu atividades de socialização, lazer e entretenimento para os participantes. | Foto: José Nildo / Semsa

Manaus - Incentivando o bem-estar físico, mental e social entre a população idosa, a Prefeitura de Manaus realizou nesta sexta-feira, (4), o “Dia Único para o envelhecimento saudável” voltado para os idosos dos Distritos de Saúde (Disa), Leste e Sul do município. O evento ocorreu na sede da Associação dos Servidores do Instituto Nacional de Pesquisa da Amazônia (Assinpa), localizada na avenida da Lua, conjunto Morada do Sol, bairro Aleixo, zona Sul.

“A gestão do prefeito Arthur Virgílio Neto tem priorizado a população idosa de Manaus, com uma série de políticas públicas voltadas à garantia da saúde, do bem-estar e de todos os direitos dos idosos nas mais diversas áreas”, destacou o secretário municipal de Saúde, Marcelo Magaldi.

A ação organizada pela Secretaria Municipal de Saúde (Semsa) reuniu mais de 400 membros de grupos da terceira idade, a programação ofereceu atividades de socialização, lazer e entretenimento para os participantes.

Aos participantes foram oferecidos serviços de corte de cabelo, manicure, aula de zumba, banho de piscina, vendas de produtos artesanais, atividades físicas. | Foto: José Nildo / Semsa

Segundo a chefe do Núcleo de Saúde do Idoso da Semsa, enfermeira Maria Eliny Rocha, o objetivo é mostrar aos idosos que é possível um envelhecimento saudável e ativo. “Momentos como esse estimulam o idoso à promoção do autocuidado e a entender que ficar em casa é comprometedor para a saúde dele. Reforça a importância de ele interagir e conviver com as outras pessoas”, ressaltou.

Aos participantes foram oferecidos serviços de corte de cabelo, manicure, aula de zumba, banho de piscina, vendas de produtos artesanais, atividades físicas.

Para o aposentado Antônio Lima Barbosa, 81, membro do Núcleo da Terceira Idade Amor, Luz, Caridade e União, esses são momentos únicos na vida dos idosos, e que os ajudam a viver bem e com alegria. “Todos os anos estou presente nesse evento porque sei da importância de estar sempre em contato com outras pessoas para ter uma melhor qualidade de vida”, contou.

*Com informações da assessoria.