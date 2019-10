Vídeo: operação apreende mais de uma tonelada em alimentos vencidos

Manaus- Mais de uma tonelada de produtos vencidos foram apreendidos na manhã desta quarta-feira (2), no conjunto América Medeiros, bairro Cidade Nova, zona norte de Manaus. A ação motivada por denúncia é uma continuidade da operação "Alimento Desfavorável".

Irregularidades

Durante a inspeção dos fiscais da Agência de Defesa Agropecuária e Florestal do Estado do Amazonas (Adaf) em parceria com a Polícia Civil do Amazonas, no estabelecimento clandestino, que funcionava em uma casa, foram encontrados produtos com data de validade vencida e acondicionados de forma irregular.

Os funcionários do estabelecimento foram flagrados sem o uso do uniforme apropriado. Os produtos eram comercializados para mercadinhos e padarias da capital amazonense.

Assista à reportagem da TV Em Tempo:

Assista a reportagem | Autor: Tarcísio Layme/ TV Em Tempo

Texto Web: Bruna Oliveira