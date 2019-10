Trecho da avenida Constantino Nery terá faixa reduzida

Trabalhos seguem para a fase de concretagem da laje da plataforma | Foto: Divulgação/Semcom

Manaus - O trecho da avenida Constantino Nery, entre as ruas Pará e João Valério, ficará fluindo em uma faixa no sentido Centro/bairro, a partir deste sábado (5), devido os avanços na obra do complexo viário Ministro Roberto Campos, executada pela Prefeitura de Manaus. Os trabalhos seguem para a fase de concretagem da laje da plataforma principal, localizada na avenida.



O trecho com estreitamento estará sinalizado com placas e agentes de trânsito do Instituto Municipal de Mobilidade Urbana (IMMU) permanecem no local para monitorar o tráfego e orientar condutores durante a intervenção.



O sentido bairro/Centro da via permanece fluindo em uma faixa no contrafluxo, sem alteração.



Em cinco meses, a obra do complexo viário na Constantino Nery já chega a 53% dos serviços finalizados, dando forma ao novo anel viário. A expectativa é de que a obra seja entregue em tempo recorde, em dez meses, cinco meses antes do prazo contratado.

Alteração emergencial

Ainda neste sábado (5), no período das 14h às 16h30, algumas linhas de transporte coletivo que trafegam pela avenida Djalma Batista, zona Centro-Sul, deverão ter o itinerário alterado, devido à ação conjunta emergencial realizada pelas secretarias municipais de Meio Ambiente e Sustentabilidade (Semmas), Limpeza Urbana (Semulsp) e Manaus Luz, para retirada de uma árvore localizada na alça de acesso da avenida Senador Álvaro Maia para a avenida Djalma Batista, com inclinação acentuada e risco iminente de queda.

Fiscais de transporte e agentes de trânsito do IMMU estarão presentes no local para orientar usuários do transporte coletivo, bem como coordenar o trânsito da área.

As linhas irão trafegar conforme o seguinte itinerário:

- As linhas que trafegam pela avenida Djalma Batista, sentido Centro/bairro a partir da avenida Álvaro Maia, serão desviadas para a avenida Constantino Nery.

- As linhas que trafegam pela avenida Joaquim Nabuco em direção à avenida Djalma Batista serão desviadas para a Praça Santos Dumont, avenida Joaquim Gonzaga, avenida Senador Álvaro Maia à esquerda e avenida Constantino Nery.

