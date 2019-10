Oficina gratuita ensina a retirar espinha de peixe em Manaus

Manaus- Com a participação de estudantes, profissionais da área de pesca e agronomia local, a Secretaria Estadual de Produção Rural do Estado Amazonas (Sepror), por meio da Secretaria Executiva de Pesca e Aquicultura (Sepa), realizou, na manhã desta sexta-feira (4), a primeira oficina de "Retirada de Espinha de Peixes Amazônicos".



O evento ocorre durante a 41ª Feira de Exposição Agropecuária do Amazonas (Expoagro), que acontece desde a última quinta-feira (3), com diversos cursos, palestras, oficinas gratuitas para pessoas que tenham interesse em obter mais conhecimento em diversos seguimentos rurais no Amazonas.

O secretário adjunto da Secretaria de Pesca e Aquicultura (Sepa/Sepror), Leocy Cutrim, conta que este é um dos cursos mais solicitados, durante os eventos do órgão, sendo ministrado pela técnica de Recursos Pesqueiros, professora Nalva Santos.

"Realizamos esta oficina para a sociedade civil, não somente para ensinar técnicas de como retirar espinhas, mas também para estimular a atividade de piscicultura e dar apoio ao empreendedor, tendo assim mais um serviço para vender nas feiras, bem como a prática em restaurantes e em casa", destacou.

Com duração de quatro horas, ainda de acordo com Cutrim, os participantes aprenderam a retirar partes do peixes sem espinha, como filés e costelinhas, além de boas práticas de higiene e cuidados com o pescado no manuseio.

Participando pela primeira vez da oficina, a técnica agrícola Ana Cláudia, trouxe o filho Nicolas Weber, de apenas 15 anos, para juntos aprender as técnicas de retirada de espinha de peixe. "Fazia um tempo que queria aprender esse procedimento, pois tenho um sítio e isso poderá facilitar a minha vida lá, quando formos comer peixe. Trazer meu filho é uma forma de ensinar a ele desde cedo também uma maneira de se ganhar dinheiro trabalhando com piscicultura, além da nossa segurança pessoal para que não ocorra um acidente com espinhas durante nossa alimentação", declarou.

Os cursos promovidos pelo sistema Sepror seguem até amanhã. Neste sábado (5), das 9h às 12h ocorre novamente a oficina de Retirada de Espinha de peixes, promovido pela Sepa/Sepror na 41a Expoagro 2019.

Para acompanhar a programação completa dos cursos e palestras da 41ª Expoagro 2019, basta acessar o site do sistema Sepror: www.sepror.am.gov.br ou via redes sociais.

*Com informações da assessoria