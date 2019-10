Veja a lista dos conselheiros tutelares eleitos no Amazonas

Manaus – A população do Amazonas elegeu, neste domingo (6), os conselheiros tutelares que atuarão na defesa e promoção dos direitos de crianças e adolescentes entre 2020 e 2023.

Segundo a Secretaria Municipal da Mulher, Assistência Social e Cidadania (Semasc) foram 495 urnas distribuídas em 145 escolas. O número de concorrentes também é um recorde, com 256 candidatos aptos a disputarem as vagas do processo eleitoral por zona.

Mais de 300 conselheiros tutelares, sendo cinco em cada um dos 61 municípios do interior do Estado e 45 na capital foram eleitos neste domingo para o mandato de quatro anos, no período de 2020 a 2023. As eleições aconteceram de forma simultânea em todo o País, das 8h às 17h. Para votar é preciso ser maior de 16 anos, e comparecer a um dos pontos de votação portando título eleitoral e documento oficial com foto.