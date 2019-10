Idosa conclui curso de Mecânica Básica no Detran Amazonas

Manaus- A pensionista Rosilda dos Santos, de 76 anos, concluiu, no último fim de semana, o curso gratuito de Mecânica Básica promovido pelo Departamento Estadual de Trânsito do Amazonas (Detran-AM). Rosilda resolveu se inscrever no curso porque estava interessada em conhecer mais sobre veículos e a necessidade de ser mais independente. Ao todo, 100 pessoas concluíram a capacitação.

Apesar de não possuir Carteira Nacional de Habilitação (CNH), a pensionista disse que as aulas deram um incentivo para ela iniciar o processo de emissão do documento. “O motivo foi necessidade. Eu não sabia nem colocar a chave na ignição, olhar os pneus e trocar. Agora estou motivada. Se der para eu aprender, fazer uma aula de direção, eu vou fazer. Vou aprender a dirigir. Agora estou forte para conseguir tudo isso”, disse.

O Código de Trânsito Brasileiro (CTB) não estabelece idade máxima para obtenção da CNH. A única ressalva diz respeito ao prazo de validade do documento para condutores a partir de 65 anos, onde específica que os exames de aptidão física e mental deverão ser renovados a cada três anos.

'Portas Abertas'

O curso fez parte das ações da Semana Nacional do Trânsito e do projeto "Detran-AM de Portas Abertas". A capacitação ocorreu dias (21) e (28) de setembro e no último sábado (5) a turma concluiu o curso que teve 20 horas de aulas práticas e teóricas.

Durante o curso, os alunos tiveram informações teóricas e práticas sobre o manuseio de equipamentos dos veículos, como a troca de bateria e pneus, troca de óleo, verificação do nível de água, mecânica preventiva, ações em casos de emergência e outros.

O universitário Eduardo Gabriel, de 18 anos, também participou do treinamento. Ele disse que agora está mais seguro para utilizar o veículo. "Eu fiz esse curso para buscar conhecimento na área de mecânica e conhecer mais um pouco do veículo. Muitas vezes, aparece algumas luzes no painel e não sabemos. É importante saber as funções do veículo, fazer ele durar mais tempo. Aprendi a trocar os pneus do veículo da maneira mais segura".

Conteúdo

Os assuntos abordados durante o curso foram relacionados a noções básicas de mecânica, segurança no trânsito e meio ambiente. "Nós abordamos, a princípio, a conduta básica do condutor na saída do veículo para transportar a linha de segurança. E vimos, sinalização, elementos de uso obrigatório, nós verificamos o manual do veículo, porque através do manual, ele vai conhecer a necessidade do veículo e também abordamos as possíveis situações de reparo em certas situações e para finalizar fizemos uma aula prática, com troca de pneus, verificação de óleo e água no sistema de arrefecimento e uma série de outros elementos que dá para o condutor verificar", disse o instrutor de trânsito, Raimundo Marques.

*Com informações da assessoria