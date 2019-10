Familiares de Estudante desaparecido protestam em frente da Fcecon

Os manifestantes são amigos e parentes do rapaz que está desaparecido desde o dia 30 de setembro. | Foto: Divulgação

Manaus - Familiares de Fernando Neves Rodrigues, 19 anos, protestam em frente a Fundação Centro de Controle de Oncologia do Estado do Amazonas (FCecon), na rua Francisco Orellana, na tarde desta segunda-feira (7).

Familiares também ateiam fogo em pneus, interrompendo parte do fluxo da Avenida Dom Pedro em Manaus. Os manifestantes são amigos e parentes do rapaz que está desaparecido desde o dia 30 de setembro. Segundo a mãe de Fernando, Érica Neves o garoto foi até o local para coletar água de uma das torneiras que são disponibilizadas à população do bairro Planalto.

Familiares também ateiam fogo em pneus, interrompendo parte do fluxo da Avenida Dom Pedro em Manaus. | Foto: Divulgação





A família afirma que já fez boletim de ocorrência para registrar o desaparecimento do filho, e que também solicitou a colaboração do Fcecon, por meio da disponibilização das imagens de câmeras externas do prédio. Entretanto, a mãe do rapaz questiona a falta de colaboração do instituto.

“Já realizamos todos os procedimentos comuns, e até pedimos para ver as câmeras do Fcecon, que afirma que não existem imagens de câmeras do lado de fora do hospital. ”

Pela falta de informações ou do paradeiro do jovem, os parentes apelam ao protesto para chamar atenção das autoridades sobre o caso.



Érica também afirma que o filho não possuía qualquer vínculo com drogas ou com organizações criminosas“ Não sabemos dizer o que aconteceu, meu filho é caseiro e um rapaz tranquilo, estamos desesperados”

A família já visitou locais como o IML, hospitais e delegais à procura do filho, mas sem sucesso nas buscas.

Os familiares disponibilizam o telefone 99140-9317 para recebimento de informações que ajude na localização do Fernando.

Resposta da FCecon

Em nota, a Fundação Centro de Controle de Oncologia do Estado do Amazonas (FCecon) informa que não foi procurada oficialmente pela família de Fernando Neves Rodrigues e que não houve nenhuma solicitação formal à unidade com pedido de fornecimento de imagens, nem de informações.

Ainda na nota, a direção da FCecon disse que se sensibiliza com a família do jovem e que está à disposição para mais esclarecimentos.



