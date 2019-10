Vídeo: programa de saúde mental é criado para atender policiais no AM

| Foto: Divulgação

Manaus- O Comando Geral da Polícia criou um programa de saúde mental para os membros da corporação. Policiais participam semanalmente de palestras nos Distritos de policiais para a conscientização sobre o tema e saúde dos trabalhadores.

Rotina perigosa

A rotina exige atenção e resistência. Nas ruas, os policiais demonstram segurança, mas na verdade muitos estão cansados e psicologicamente fragilizados. Entre as dificuldades enfrentadas estão o estresse, desestímulo, jornada excessiva de trabalho e perseguição. Essas e muitas outras estão entre as reclamações, fatores que levam muitos a sofrerem com doenças psicológicas como: ansiedade e depressão.

Casos em Manaus

Casos de policiais que perderam o controle tem sido comum em todo o país e em manaus não são diferentes.

Na última quarta-feira Júnior Siqueira ,42, capitão da polícia militar, foi preso após ter um momento de surto durante uma festa na zona Centro-Oeste de Manaus. O policial disparou a pistola dele várias vezes contra os convidados, três pessoas foram atingidas.

Em janeiro deste ano, a pós uma festa um sargento e um cabo da PM foram assassinados a tiros durante um conflito com o tenente da polícia militar

Joselito Pessoa que alegou ter problemas psicológicos e não matou os colegas de farda propositalmente.

Procura por ajuda

Segundo a direção de saúde da Polícia Militar, muitos não procuram ajuda psicológica, só conseguem detectar essas doenças quando estão em um estado elevado. Além do desgaste físico e mental, a falta de recursos e equipamentos necessários também levam inúmeros policiais a sofrerem com transtornos mentais.

Assista à reportagem da TV Em Tempo:

Assista a reportagem | Autor: Samara Maciel/TV Em Tempo

Texto Web: Bruna Oliveira