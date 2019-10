Amazonas inicia intensificação de vacina contra o sarampo

Manaus- Seguindo o cronograma do Ministério da Saúde (MS), o Amazonas inicia nesta segunda-feira (7), a intensificação da vacina tríplice viral (sarampo, rubéola e caxumba) para crianças de 6 meses a menores de 5 anos de idade nas unidades básicas de saúde (UBS) da capital e do interior, de responsabilidade das prefeituras.

“Nós iremos iniciar uma intensificação contra o sarampo, porque continuamos tendo casos da doença no Brasil que afeta quase 18 estados”, disse a coordenadora do Programa Estadual de Imunização da Fundação de Vigilância em Saúde (FVS), Izabel Nascimento.

Segundo a coordenadora, não há uma meta para a vacinação de crianças nesta primeira fase, uma vez que haverá tanto crianças tomando a primeira dose, assim como aquelas que vão tomar o reforço.

O “Dia D” será no dia (19) de outubro, quando as unidades de saúde vão abrir para atender toda a população que necessita atualizar a caderneta das crianças. “Todas essas crianças, mesmo as que já tomaram a vacina, deverão retornar à unidade para verificar se precisa tomar a segunda dose”, destacou Izabel.

Conforme o MS, a segunda fase da intensificação da vacina está prevista para iniciar no dia (18) de novembro e será direcionada para adultos na faixa-etária de 20 a 29 anos que não estão com a caderneta de vacinação em dia. A vacina, para os adultos, será dupla viral, ou seja, contra o sarampo e a rubéola.

Dados epidemiológicos

De acordo com a FVS, no Amazonas, o último caso confirmado de sarampo no estado ocorreu em fevereiro deste ano.

De acordo com o último boletim epidemiológico, em 2019, o Amazonas notificou 68 casos de sarampo, sendo 57 casos na capital Manaus e 11 casos nos municípios de Coari (3), Iranduba (1), Itacoatiara (1), Lábrea (1), Tabatinga (2) e Tefé (3).

*Com informações da assessoria