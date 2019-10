Campanha contra o sarampo tem reforço de multivacinação em Manaus

dia “D” de mobilização será no próximo dia 19 | Foto: José Nildo / Semsa

Manaus - Comprometida em alcançar os índices de cobertura vacinal e a atualização do cartão de vacina de crianças, a Prefeitura de Manaus, aderindo à Campanha Nacional de Vacinação contra o Sarampo, iniciou na manhã desta segunda-feira, (7), uma intensificação vacinal nas 183 salas de vacina do município.

O titular da Secretaria Municipal de Saúde (Semsa), Marcelo Magaldi, ressaltou que a campanha nacional visa apenas o reforço na imunização contra o sarampo, mas que Manaus irá além.

A Campanha Nacional de Vacinação acontece até o dia 25 deste mês e tem como público-alvo crianças de seis meses a menores de cinco anos (4 anos, 11 meses e 29 dias). O dia “D” de mobilização será no próximo dia 19.

Segundo a enfermeira Isabel Hernandes, chefe da Divisão de Imunização da Semsa, a meta é atingir uma cobertura mínima de 95% do público-alvo.

A maior preocupação da promotora de vendas, Rafaela da Silva, 31, mãe da Alicia Milene da Silva, de 3 meses, é de que a criança contraia alguma doença, por isso decidiu procurar uma Unidade Básica de Saúde (UBS), logo nas primeiras horas desta manhã.