Cinco zonas de Manaus podem ficar sem água nesta quarta-feira (8)

Devido a uma solicitação da Amazonas Energia, que precisará realizar serviços de manutenção na rede elétrica da zona Oeste da cidade, a concessionária Águas de Manaus informa que será necessário interromper a produção e distribuição de água tratada no Complexo da Ponta do Ismael, na Compensa, na manhã de quarta-feira (9).



Para garantir a segurança operacional durante os trabalhos, as Estações de Tratamento de Água (ETA´s) 1 e 2 precisarão ficar desligadas no horário entre 5h e 10h. Por conta disso, bairros das zonas Norte, Sul, Oeste, Centro-Sul e Centro-Oeste podem apresentar oscilações no abastecimento de água ao longo da quarta-feira (09). O fornecimento de água tratada para a cidade começará a ser normalizado gradativamente em até 24h após a conclusão do serviço e o restabelecimento da energia elétrica no complexo.

A concessionária Águas de Manaus pede que as pessoas façam uso consciente e se possível, reservem água tratada para o período. Para minimizar os impactos, atividades que utilizam muita água, como lavagem de roupa, limpeza de casa ou similares devem ser evitadas pela população durante a parada programada.

A Águas de Manaus vai monitorar o abastecimento de locais como hospitais, Unidades Básicas de Saúde e escolas nas regiões abrangidas e disponibilizará carros pipa para abastecer estes pontos, caso haja necessidade.



A concessionária reforça o compromisso em oferecer saúde e qualidade de vida para a cidade e agradece a compreensão da população. Qualquer ocorrência que necessite intervenção da concessionária deve ser registrada em nossos canais oficiais de relacionamento com o cliente: SAC 0800-092-0195, Whatsapp 98264-0464, site aguasdemanaus.com.br, aplicativo Águas APP ou nos pontos físicos nos PAC´s e loja central da rua Leonardo Malcher.

*Com informações da assessoria