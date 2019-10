Vídeo: equipamentos para tratamento da água são entregues no Amazonas

A água, vem de rios, igarapés e poços contaminados | Foto: Reprodução TV Em Tempo

Manaus- O Governo do Estado entregou 240 equipamentos para o tratamento da água nas regiões ribeirinhas do Amazonas. O equipamento chamado "Salta Z", de forma sustentável e saudável, é responsável por todo o cuidado com a água na própria comunidade. De janeiro a setembro de 2019, os equipamentos foram instalados em 45 municípios amazonenses.

Os dados foram divulgados durante a abertura oficial do 1º Seminário sobre Saneamento Ambiental no Amazonas”, no Centro de Convenções Vasco Vasques, Zona Sul da capital. O principal foco com o projeto é atender o morador dos municípios do interior do Amazonas.

A iniciativa é um projeto da Fundação Nacional de Saúde (Funasa) e deve beneficiar mais de 60 mil pessoas do interior. Segundo o governador do estado Wilson Lima, o programa de saneamento integrado no município de Maués teve investimentos de pelo menos US$ 35 milhões.

Assista à reportagem | Autor: Débora Martins/ TV Em Tempo