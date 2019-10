Casas construídas de forma irregular são demolidas na Cidade Nova

Manaus- Casas e barracos construídos de forma irregular em um terreno particular na rua Professora Emília Grana, no bairro Cidade Nova, Zona Norte de Manaus, foram destruídos na manhã desta terça-feira (8). A área de 3 mil metros quadrados estava sendo ocupada há três meses.



Por conta de um mandado de reintegração de posse expedido na 18ª Vara Cível e de Acidentes de Trabalho da Comarca de Manaus, policiais militares do Comando de Policiamento Especializado (CPE), Rondas Ostensivas Cândido Mariano (Rocam), e as companhias Independentemente de Policiamento com Cães (CIPCães) e a 6ª Interativa Comunitária (Cicom), cumpriram a ordem judicial.

A área estava sendo ocupada há três meses | Foto: Josemar Antunes

A reintegração de posse foi pacífica. Corpo de Bombeiros, Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e a Amazonas Energia também deram apoio à Justiça. Um trator tipo retroescavadeira foi usado para derrubar os casebres, que já possuíam rede elétrica e água.

Por volta das 6h, uma oficial de Justiça e um representante do terreno particular, foram até o local. Alguns invasores já haviam deixado o terreno após serem notificados na semana passada.

Alguns invasores já haviam deixado o terreno | Foto: Josemar Antunes

Ao Portal Em Tempo , um representante do proprietário do terreno, que preferiu não se identificar, disse que a área foi invadida por desconhecidos. Alguns lotes foram vendidos para terceiros.

"A área é de propriedade particular. O local é documentado e com taxas de impostos pagos regularmente. Infelizmente, Manaus cresceu de forma desordenada com surgimento de invasões. Muitas pessoas que lidam com a indústria da invasão se aproveitam para ganhar dinheiro com propriedade alheia", disse um representante do dono da área particular.

Uma oficial de Justiça foi até o local | Foto: Josemar Antunes

O representante ressaltou, ainda, que a área estava sendo utilizada como rota de fuga de bandidos. Na ocasião, um portão do terreno foi quebrado. A área de 3 mil metros quadrados será toda murada.